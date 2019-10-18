«Мир» - пишем, война - в уме. Как Турция выйдет из сирийского тупика?
Эксперты в эфире НСН оценили действия Анкары на севере Сирии после объявления о перемирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «дезинформацией» утверждения о продолжении обстрелов в зоне операции на севере Сирии после заключения с США соглашения о перемирии, сообщает агентство Anadolu. «Ни о каких боях в Сирии речи быть не может. Всё это ложь и дезинформация», — заявил турецкий лидер.
Однако сирийские курды утверждают обратное. Как сообщил в эфире НСН ранее представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад, ожесточённые бои продолжаются возле города Рас-эль-Айн, имеющего стратегическое значение для турок. Более того, по его информации, турки применяют против курдов запрещённое оружие — напалм и бомбы с белым фосфором. Среди жертв есть дети.
Нарушение соглашения турками, если оно имело место, не удивило в эфире НСН президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского. По его мнению, все договорённости, заключаемые между странами в таких вопросах, не являются гарантией безопасности и не имеют никакого отношения к реальному положению дел на земле.
«Эти соглашения не для того заключаются, чтобы их выполняли. Ну, захотел американский президент, чтобы турки что-то подписали. Ну, жалко, что ли, пойти навстречу важному человеку, тем более он угрожает, нервничает. Пошли навстречу, а жизнь идёт сама по себе. Значит, теперь они будут по-новому требовать от турок какие-то вещи. А турки будут им это обещать и выполнять, конечно, не будут. Восток», — объяснил арабист.
Подобные ситуации в мире Ближнего Востока уже не новы, напомнил Сатановский. И единственная страна, которая продолжает верить в силу соглашений в военной политике, по его словам, это Россия. Ни к каким успехам, однако, до сих пор это не приводило.
«Единственные, кто, заключая соглашения, их выполняет, исходя из моего личного опыта последних 30 лет, это мы. Ну, так мы идиоты. Кто нам виноват? Что, ждать этого от остальных? Вот мы заключили в своё время соглашение Лавров-Керри по Алеппо. И Керри (госсекретарь при президенте США Бараке Обаме — НСН) даже сделал то, что от него ждали — собрал боевиков и сказал: “Завязывайте это дело и сваливайте из Алеппо”. Они на него посмотрели, как на идиота, и дальше Алеппо пришлось брать с опозданием на полгода, с большими издержками. Не надо думать, что международная политика решается соглашениями. Ты сначала войну выиграй, а потом подписывай, что хочешь, мил человек», — резюмировал Сатановский.
Само подписание соглашения турок с американцами, произошедшее накануне, независимо от того, было оно впоследствии нарушено или нет, говорит о том, что операция Анкары на севере Сирии заходит в тупик. И Эрдоган, идя на уступки, пытается выставить происходящее в более выигрышном для себя свете, заявил в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.
«Похоже, эта операция заходит в тупик. Она уже длится долго, очень большие потери. Мы не знаем потери турок, но там они тоже есть. Непопулярная операция очень, поэтому, так или иначе, надо было как-то с этим разбираться. И с этой точки зрения турки делают двойной ход: они и с американцами разговаривают, и с нами. И, вроде, они пошли навстречу и тем, и этим. И, кстати говоря, они там выдвинули определённые условия: что тяжёлое оружие они у курдов забирают. То есть, они уже не выглядят проигравшими — это, в общем, получается, успешная операция. Эрдоган пошёл навстречу и Америке, и общественному мнению, ещё и России пойдёт навстречу. Обыкновенный ход», — заметил Малашенко.
По мнению Евгения Сатановского, конечная цель президента Турции в операции «Источник мира», как и любого мирового лидера, мало имеет отношения к декларируемым задачам. Эрдоган лишь укрепляет собственные позиции, не более того.
«Какова конечная цель Эрдогана, никто не знает. Поскольку он человек, который не отличается, мягко говоря, тем, чтобы свои конечные цели объявлять на каждом углу. Понятно, что конечная цель Эрдогана — это власть Эрдогана. И если военная кампания на севере Сирии помогает ему укрепить эту власть, или как он думает, помогает, то понятно, что он будет её вести», — заметил востоковед.
Однако говорить о том, какой виток в сирийской кампании Эрдогана последует дальше, трудно, отмечает в свою очередь Алексей Малашенко. Неясным остаётся и ключевой вопрос кампании: пригодна ли территория, за которую борются в Сирии турки, для переселения беженцев, которое было заявлено истинной целью операции.
«А вот что будет дальше, непонятно. Как себя курды поведут, будут ли сдавать оружие. Одно дело - на словах, другое - как на самом деле всё будет выглядеть. И самая главная проблема не решена — та зона, которую уже оккупировали турки, это же зона для переселения беженцев. Непонятно, как это будет происходить — или это очередной трёп, и туда невозможно никого переселять уже. Так что всё только начинается», — заключил Малашенко.
Операция Анкары «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Целью была объявлена борьба с местными курдами. Ряд стран осудили эту операцию и призвали Турцию приостановить военные действия в Сирии. 17 октября Турция и США договорились о прекращении огня на севере Сирии. О том, какие интересы преследуют в этой кампании Вашингтон и Анкара, читайте в материале НСН.
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