«Мир» - пишем, война - в уме. Как Турция выйдет из сирийского тупика?

«Единственные, кто, заключая соглашения, их выполняет, исходя из моего личного опыта последних 30 лет, это мы. Ну, так мы идиоты. Кто нам виноват? Что, ждать этого от остальных? Вот мы заключили в своё время соглашение Лавров-Керри по Алеппо. И Керри (госсекретарь при президенте США Бараке Обаме — НСН) даже сделал то, что от него ждали — собрал боевиков и сказал: “Завязывайте это дело и сваливайте из Алеппо”. Они на него посмотрели, как на идиота, и дальше Алеппо пришлось брать с опозданием на полгода, с большими издержками. Не надо думать, что международная политика решается соглашениями. Ты сначала войну выиграй, а потом подписывай, что хочешь, мил человек», — резюмировал Сатановский.

Само подписание соглашения турок с американцами, произошедшее накануне, независимо от того, было оно впоследствии нарушено или нет, говорит о том, что операция Анкары на севере Сирии заходит в тупик. И Эрдоган, идя на уступки, пытается выставить происходящее в более выигрышном для себя свете, заявил в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

«Похоже, эта операция заходит в тупик. Она уже длится долго, очень большие потери. Мы не знаем потери турок, но там они тоже есть. Непопулярная операция очень, поэтому, так или иначе, надо было как-то с этим разбираться. И с этой точки зрения турки делают двойной ход: они и с американцами разговаривают, и с нами. И, вроде, они пошли навстречу и тем, и этим. И, кстати говоря, они там выдвинули определённые условия: что тяжёлое оружие они у курдов забирают. То есть, они уже не выглядят проигравшими — это, в общем, получается, успешная операция. Эрдоган пошёл навстречу и Америке, и общественному мнению, ещё и России пойдёт навстречу. Обыкновенный ход», — заметил Малашенко.

По мнению Евгения Сатановского, конечная цель президента Турции в операции «Источник мира», как и любого мирового лидера, мало имеет отношения к декларируемым задачам. Эрдоган лишь укрепляет собственные позиции, не более того.