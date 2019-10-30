МИД Турции ответил США на санкции

«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта сегодня (29 октября) в палате представителей США, предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией «Источник мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что принятый законопроект «не соответствует духу альянса НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября».

