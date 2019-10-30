МИД Турции ответил США на санкции
Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением принятия палатой представителей США проекта закона об антитурецких санкциях. Об этом в среду, 30 октября, пишет RT.
«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта сегодня (29 октября) в палате представителей США, предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией «Источник мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
В сообщении подчеркивается, что принятый законопроект «не соответствует духу альянса НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября».
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