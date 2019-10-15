По самым болевым точкам. США вводит санкции против Турции из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет Министерству финансов и Госдепу ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных турецких чиновников. Ограничительные меры затронут лиц, которые нарушают права человека в регионе, препятствуют примирению сторон, а также участвуют в насильственной репатриации беженцев.

Как сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео, это нужно, чтобы заставить Анкару прекратить свою военную операцию на северо-востоке Сирии и установить бессрочное прекращение огня. Более того, если Турция в кратчайшие сроки не прекратит наступление, Вашингтон пообещал расширить рестриктивные меры.

Тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что Турция попытается нивелировать последствия, но это займет очень много времени.

«Что по Турции может ударить? Это вопрос вкусового выбора. Экономика нестабильна, инфляция высокая, растет безработица. Эрдоган объясняет это большим количеством беженцев, которые имеют статус гостей. Руководство страны списывает проблемы на приток большого числа низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников. Любые внешние меры на экономику Турции в этой связи очень неприятны и будут иметь свои негативные последствия», - считает эксперт.

Минфин США уточнил, что в список санкций уже попали Министерства обороны и энергетики Турции, их главы Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Также Вашингтон намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%, то есть до уровня, который действовал до их снижения в мае. Соединенные Штаты также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли относительно сделки с Анкарой на 100 миллиардов долларов.