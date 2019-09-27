Продажу Турции С-400 назвали ошибкой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400, пишет Reuters. Отмечается, что, по словам турецкого лидера, Трамп в ответ предложил Турции и США вместе проработать этот вопрос.

На фоне таких сообщений продажа российских С-400 Турции начинает выглядеть ошибкой, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, этот шаг турецкого лидера говорит о развороте Турции в сторону Вашингтона.

«Это реверанс в сторону США и демонстрация того, что Эрдоган готов сотрудничать с Вашингтоном. Для России это означает только то, что Эрдоган не является надёжным нашим сторонником и продавать ему новые системы вооружения, типа Ми-35 нельзя. Кстати, как и передавать любые технологии. Я считаю, что на этом фоне продажа ему комплексов С-400 стала серьёзной ошибкой. Потому что теперь появление этих комплексов в Турции может составить серьёзную угрозу нам», — заявил Сивков.