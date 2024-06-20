Спецпрокуроры считают, что Болдуин застрелил Хатчинс, играясь с револьвером

За несколько минут до звонка в экстренную службу 911 с сообщением о выстрелах, Болдуин был сфотографирован ворочавшим своим бутафорским оружием, сказано в отчете на общем сайте судов американского штата Нью-Мексико. Отмечается, что актер вел себя невнимательно при обучении стрельбе, неоднократно наводил револьвер на членов съемочной группы, выстрелил холостым патроном в одного из них и демонстрировал на съемках «неустойчивое и агрессивное поведение».

Дело 2021 года вернули на рассмотрение в окружной суд в Нью-Мексико. Актеру грозит до 18 лет тюрьмы.

Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Раст» в 2021 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

