Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора

«Я не признаю вину по всем пунктам», — следует из документа.

Болдуин отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.

Напомним, дело 2021 года вернули на рассмотрение в окружной суд в Нью-Мексико. Актеру грозит до 18 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

