Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора

Голливудский актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Раст» в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое было отправлено в суд штата Нью-Мехико.

С актера Алека Болдуина сняли обвинения по делу об убийстве оператора

«Я не признаю вину по всем пунктам», — следует из документа.

Болдуин отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.

Напомним, дело 2021 года вернули на рассмотрение в окружной суд в Нью-Мексико. Актеру грозит до 18 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алек Болдуин
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