Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора
1 февраля 202403:02
Голливудский актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Раст» в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое было отправлено в суд штата Нью-Мехико.
«Я не признаю вину по всем пунктам», — следует из документа.
Болдуин отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.
Напомним, дело 2021 года вернули на рассмотрение в окружной суд в Нью-Мексико. Актеру грозит до 18 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru