Съемки фильма «Раст» с Болдуином возобновят в ближайшие дни
19 апреля 202304:02
Съемки картины «Раст» с голливудским актером Алеком Болдуином возобновятся в штате Монтана в ближайшие дни, сообщает CNN.
По данным телеканала, основную часть съемок хотят возобновить 20 апреля на ранчо Йеллоустоун. На площадку вернутся актер Алек Болдуин и режиссер Джоэл Соуза.
Ранее суд разрешил Болдуину сниматься в фильме после убийства оператора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru