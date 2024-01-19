Дело против Алека Болдуина вернули на рассмотрение в суд
Американского актера и кинорежиссера Алека Болдуина вновь обвинили в непредумышленном убийстве, сообщил портал Variety.
Дело 2021 года вернули на рассмотрение в окружной суд в Нью-Мексико. Актеру грозит до 18 лет тюрьмы.
Инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, поскольку полагал, что в пистолете холостые патроны. Режиссер Джоэл Соус получил ранение.
Болдуин не признал вину в непреднамеренном убийстве. В апреле 2023 года с актера сняли все обвинения. Шесть месяцев тюрьмы получил координатор по безопасности съемок, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дело против Алека Болдуина вернули на рассмотрение в суд
- Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга
- Bild: Mercedes-Benz продаст все автосалоны в Германии
- Две школы Санкт-Петербурга закрыли из-за кишечной инфекции
- Евросоюз пообещал поставить Украине миллион снарядов
- Балет Большого театра впервые выступит в Омане
- Роналду заявил, что в 38 лет обошел молодых игроков по забитым голам
- В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
- В Латвии начнут регистрировать однополые союзы
- Пакистан решил прекратить противостояние с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru