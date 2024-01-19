Дело против Алека Болдуина вернули на рассмотрение в суд

Дело 2021 года вернули на рассмотрение в окружной суд в Нью-Мексико. Актеру грозит до 18 лет тюрьмы.

Инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, поскольку полагал, что в пистолете холостые патроны. Режиссер Джоэл Соус получил ранение.

Болдуин не признал вину в непреднамеренном убийстве. В апреле 2023 года с актера сняли все обвинения. Шесть месяцев тюрьмы получил координатор по безопасности съемок, напоминает «Радиоточка НСН».

