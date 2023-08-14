«Союзники хуже врагов!»: Франция обиделась на США из-за Нигера
В Париже возмутились, что, поставив на карту авторитет Франции, не получили должного отклика от США, которые не собираются возвращать к власти свергнутого президента Нигера.
Ситуация с военным переворотом в Нигере все больше бьет по престижу Франции, которая выразила недовольство реакцией на происходящее США.
Французская Le Figaro после резонансной статьи о «российской военной Африке» выпустила новый опус, в котором сравнивает Вашингтон с «врагами».
При этом сами мятежники, которых пугали военной интервенцией, догнули свою линию до готовности к переговорам, показав, что мнение Парижа не имеет для них никакого значения.
ИЗМЕНА И СОЮЗНИКИ
Переворот в Нигере произошел 26 июля, с тех пор Франция никак не может повлиять на ситуацию в своей бывшей колонии, визит к мятежникам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, припугнувшей их деньгами и ЧВК «Вагнер», также завершился ничем, как и обещания интервенции со стороны стран ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Все это серьезно опечалило Париж.
Le Figaro сообщила со ссылкой на французский дипломатический источник, что на Елисейских Полях недовольны реакцией США на мятеж в Нигере.
«С такими союзниками нам не нужны враги. Они сделали совершенно противоположное тому, что мы ожидали», - возмутился собеседник издания.
По его словам, Франция добивается возвращения власти отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, а для США важнее «сохранить свои базы» и стабильность в регионе, поэтому Вашингтон рассчитывает на освобождение Базума без кровопролития и без его возвращения к власти.
Вместе с тем, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в ситуации с Базумом «на карту поставлен авторитет Франции», добавил источник.
Авторитета Парижу могла бы добавить молниеносная интервенция в Нигер военных ЭКОВАС, которую в конце прошлой недели на словах поддержали и Франция, и США. Однако на деле оказалось, что подготовка военной операции может занять «недели», отмечает Al Arabiya.
Ну а сегодня громкие обещания лидеров Кот-д’Ивуара, Бенина, Сенегала и Нигерии утонули в мирной риторике мятежников. По данным Al Jazeera, организаторы переворота заявили о готовности к переговорам с ЭКОВАС.
«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС»,— заявил «мятежный премьер» Нигера Али Махаман Ламин Зейн.
Вместе с тем мятежники сообщили о намерениях судить за госизмену Базума и его приближенных, о которых так беспокоятся в США и Франции.
«Правительство Нигера на данный момент собрало доказательства для судебного преследования свергнутого президента, а также его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера», - заявил генерал-майор Амаду Абдрамана.
Сам Базум в настоящее время находится под домашним арестом и жалуется, что ему не дают пить, а из еды оставили только консервы.
«ВАГНЕР» И УЛЬТИМАТУМ ФРАНЦИИ
В начале прошлой недели Le Figaro опубликовала письмо 94-х французских сенаторов, указавших Макрону, что исторически «французская Африка» в военном плане становится российской, в экономическом – китайской, а в дипломатическом – американской.
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский подтвердил НСН, что опасения сенаторов небеспочвенны. По его словам, лидеры африканских стран начали искать защиту у ЧВК «Вагнер» на фоне провала французской политики.
«Сенаторов, бьющих тревогу, можно понять. Китайское экономическое присутствие и российское военное через ЧВК "Вагнер" могут изменить расклад сил, который был до сих пор. На фоне появления в Западной Африке, в Сахеле террористических мусульманских движений Франция начала оказывать вооруженную поддержку ряду стран в борьбе с джихадистами. Частичные успехи были, но политические, экономические и социальные последствия французского присутствия привели к тому, что деятельность ЧВК "Вагнер" в этих странах оказалась востребованной», - отметил Рубинский.
Со своей стороны, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин говорил НСН, что у «Вагнера» в этом регионе 10-тысячная группировка, которая, в случае необходимости, будет увеличена. При этом, по его данным, французских экспедиционных войск под флагом ООН там в три раза меньше, около 3 тысяч человек.
По данным «Ведомостей», на сегодняшний день в Нигере остаются полторы тысячи французских и тысяча американских военных. При этом 4 августа новые власти Нигера потребовали от Франции вывести войска в течение 30 дней. Общая численность сухопутных войск Нигера составляет 33 тыс. человек, отмечает The Military Balance.
На этом фоне Кот-д'Ивуар готов предоставить для вторжения в Нигер от 850 до 1100 военных, а другие страны ЭКОВАС цифры о своих группировках пока не раскрывали.
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