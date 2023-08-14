«Союзники хуже врагов!»: Франция обиделась на США из-за Нигера

ИЗМЕНА И СОЮЗНИКИ

Переворот в Нигере произошел 26 июля, с тех пор Франция никак не может повлиять на ситуацию в своей бывшей колонии, визит к мятежникам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, припугнувшей их деньгами и ЧВК «Вагнер», также завершился ничем, как и обещания интервенции со стороны стран ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Все это серьезно опечалило Париж.

Le Figaro сообщила со ссылкой на французский дипломатический источник, что на Елисейских Полях недовольны реакцией США на мятеж в Нигере.

«С такими союзниками нам не нужны враги. Они сделали совершенно противоположное тому, что мы ожидали», - возмутился собеседник издания.

По его словам, Франция добивается возвращения власти отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, а для США важнее «сохранить свои базы» и стабильность в регионе, поэтому Вашингтон рассчитывает на освобождение Базума без кровопролития и без его возвращения к власти.

Вместе с тем, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в ситуации с Базумом «на карту поставлен авторитет Франции», добавил источник.

Авторитета Парижу могла бы добавить молниеносная интервенция в Нигер военных ЭКОВАС, которую в конце прошлой недели на словах поддержали и Франция, и США. Однако на деле оказалось, что подготовка военной операции может занять «недели», отмечает Al Arabiya.

Ну а сегодня громкие обещания лидеров Кот-д’Ивуара, Бенина, Сенегала и Нигерии утонули в мирной риторике мятежников. По данным Al Jazeera, организаторы переворота заявили о готовности к переговорам с ЭКОВАС.

«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС»,— заявил «мятежный премьер» Нигера Али Махаман Ламин Зейн.

Вместе с тем мятежники сообщили о намерениях судить за госизмену Базума и его приближенных, о которых так беспокоятся в США и Франции.

«Правительство Нигера на данный момент собрало доказательства для судебного преследования свергнутого президента, а также его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера», - заявил генерал-майор Амаду Абдрамана.

Сам Базум в настоящее время находится под домашним арестом и жалуется, что ему не дают пить, а из еды оставили только консервы.