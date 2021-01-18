У кого залп больше? Стрелков о нежелании Лаврова «воевать» с США

«Россия не сможет сосредоточить необходимую группировку и содержать ее, поддерживать с воздуха или с моря. У России нет сухопутных границ с Сирией и союзников, через территорию которых она сможет достаточно успешно снабжать группировку. Если пытаться сделать это через Иран, то это будет означать, что придется перевозить грузы и вооруженные силы через территорию Ирака, которую в значительной степени контролируют американские военные. Других способов нет», - отметил он.

Стрелков добавил, что США способны пресечь любые поставки с воздуха, а тем более с моря.

«США имеют более ста ракетоносных эсминцев, залп которых в десятки раз превышает объединенный залп крылатыми ракетами российских немногочисленных кораблей. У нас сейчас эсминцев, в общем-то, не осталось, только одни патрульные корветы и фрегаты. Черноморский флот не может содержать группировку на Средиземноморье, равную хотя бы одной эскадре США. Это если исключить ядерные подводные лодки, но их использовать никто не собирается», - уточнил собеседник НСН.

Заявление главы МИД он призвал не воспринимать всерьез.

«Лавров сверкнул глазами и сказал, что Россия не будет вышвыривать США из Сирии. С таким же успехом Лавров мог сказать, что Россия не будет освобождать Техас или захватывать Флориду. Это просто сотрясение воздуха», - считает Стрелков.