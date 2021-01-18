У кого залп больше? Стрелков о нежелании Лаврова «воевать» с США
Россия проиграет американцам в Сирии в случае прямого военного конфликта: Москва уступает и в численности вооружений, и в возможностях снабжения, заявил в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Россия не станет «выгонять» американских военных из Сирии и вступать с ними в боестолкновения, но ведет с Вашингтоном диалог, добиваясь соблюдения определенных правил, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил о недопустимости «применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства».
Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что Россия не в состоянии воевать с США на Ближнем Востоке.
«Россия не сможет сосредоточить необходимую группировку и содержать ее, поддерживать с воздуха или с моря. У России нет сухопутных границ с Сирией и союзников, через территорию которых она сможет достаточно успешно снабжать группировку. Если пытаться сделать это через Иран, то это будет означать, что придется перевозить грузы и вооруженные силы через территорию Ирака, которую в значительной степени контролируют американские военные. Других способов нет», - отметил он.
Стрелков добавил, что США способны пресечь любые поставки с воздуха, а тем более с моря.
«США имеют более ста ракетоносных эсминцев, залп которых в десятки раз превышает объединенный залп крылатыми ракетами российских немногочисленных кораблей. У нас сейчас эсминцев, в общем-то, не осталось, только одни патрульные корветы и фрегаты. Черноморский флот не может содержать группировку на Средиземноморье, равную хотя бы одной эскадре США. Это если исключить ядерные подводные лодки, но их использовать никто не собирается», - уточнил собеседник НСН.
Заявление главы МИД он призвал не воспринимать всерьез.
«Лавров сверкнул глазами и сказал, что Россия не будет вышвыривать США из Сирии. С таким же успехом Лавров мог сказать, что Россия не будет освобождать Техас или захватывать Флориду. Это просто сотрясение воздуха», - считает Стрелков.
Он также оценил, могут ли США пойти на вооруженное столкновение с Россией, зная о своих преимуществах. «Один раз США уже показали, кто в доме хозяин. Это были события под Хашамом (7-8 февраля 2018 года – Прим. НСН), где погибло более 200 российских "частников". После этого Россия сделала вид, что ничего не было. Поэтому США могут нанести поражение России, даже не используя стратегическое оружие», - заключил военный эксперт.
В минувшем году в Сирии случились несколько конфликтов между американскими и российскими военными. Так, в июне броневик под американским флагом попытался обогнать российский военный патруль в населённом Амбра в 50 километрах от Хасаки. По всей видимости, американцы хотели заблокировать россиян на узкой дороге, но у них не получилось. Бронемашина M1235 MRAP заглохла прямо на обочине.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Полиция разрешила возобновить работу Капитолия
- Спасатели завершили работы на месте схода лавины в Домбае
- В Португалии за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID
- В ЮАР доказали повышенную заразность и агрессивность нового штамма COVID-19
- Двое жителей Эстонии умерли после прививки от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru