Американский броневик заглох при «блокировке» военных РФ в Сирии: Видео

В начале июня было ещё несколько случаев, когда американским военным по той или иной причине мешали российские коллеги. Как сообщает РИА ФАН, 3 июня группа автомобилей ВС США преследовала российскую колонну военной полиции. Россияне остановили преследователей, чтобы выяснить причину. Внятных объяснений они не получили, однако американцы после этого прекратили «погоню».

По-видимому, военнослужащие США решили отомстить, и через несколько дней попытались задержать российский патруль на деконфликтованном маршруте в провинции Хасака. Военные из РФ тогда сумели объехать американские броневики.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН отмечал, что военные США находятся в Сирии незаконно — в отличие от российских. Он напомнил, что серьёзных конфликтов между россиянами и американцами в этой стране удаётся избегать, в том числе, благодаря двусторонним договорённостям о предотвращении инцидентов.