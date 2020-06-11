Американский броневик заглох при «блокировке» военных РФ в Сирии: Видео

Военнослужащие РФ и США снова не поделили дорогу в Сирии, и на этот раз американцы опозорились: броневик под звёздно-полосатым флагом не выдержал столько жаркого противостояния.

Очередной эпизод противостояния американских и российских военнослужащих в Сирии попал на видео. Броневик под американским флагом попытался обогнать российский военный патруль в населённом Амбра в 50 километрах от Хасаки, сообщил источник РИА Новости.

По всей видимости, американцы хотели заблокировать россиян на узкой дороге, но у них не получилось. Бронемашина M1235 MRAP заглохла прямо на обочине с хлопком, характерным для прорыва трубки системы охлаждения двигателя. На видео заметно, как от американского броневика повалил пар.

В начале июня было ещё несколько случаев, когда американским военным по той или иной причине мешали российские коллеги. Как сообщает РИА ФАН, 3 июня группа автомобилей ВС США преследовала российскую колонну военной полиции. Россияне остановили преследователей, чтобы выяснить причину. Внятных объяснений они не получили, однако американцы после этого прекратили «погоню».

По-видимому, военнослужащие США решили отомстить, и через несколько дней попытались задержать российский патруль на деконфликтованном маршруте в провинции Хасака. Военные из РФ тогда сумели объехать американские броневики.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН отмечал, что военные США находятся в Сирии незаконно — в отличие от российских. Он напомнил, что серьёзных конфликтов между россиянами и американцами в этой стране удаётся избегать, в том числе, благодаря двусторонним договорённостям о предотвращении инцидентов.

Отблагодарили хамством: Броневик США вытолкнул с дороги российский «Тигр»

Тем не менее, в феврале американский броневик «вытолкнул» с дороги у населённого пункта Камышлы российский «Тигр», пытавшийся обогнать колонну ВС США по обочине. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН тогда отметил, что американцев в том районе вообще не должно было быть — он контролировался армией Сирии. А сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что если российские военных спровоцировать на ответную реакцию, то для американцев это закончится печально.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СШАВоенная ТехникаСирия
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