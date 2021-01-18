Раскрыта подоплёка конфликтов РФ с американцами в Сирии
РФ и США избегают прямых столкновений в Сирии - она не стоит того, чтобы из-за неё начинать новую мировую войну. Но противоречия неизбежны, заявил в эфире НСН военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признаёт легитимность присутствия военных США в Сирии и не намерена вступать в боевые столкновения в американцами в Сирии.
«Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолковения, разумеется», - отметил глава российской дипломатии.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, что фактически столкновения России и США идут уже давно.
«России не нравится, что американцы до сих пор контролируют основные нефтяные и газовые месторождения, потому что они могли бы давать правительству Асада источник валюты. А так Ирану и России приходится Асада содержать: деньги за эту нефть идут курдам. Это раздражает Иран и Россию, но дальше разговоров разрешение этого противоречия не идет», - рассказал Фельгенгауэр.
Он напомнил, что непрямые столкновения между Россией и США идут со времен Холодной войны и привел примеры Корейской войны, войн во Вьетнаме и Афганистане.
«В том же Афганистане американцы поддерживали моджахедов, но делали это исподтишка. Прямое столкновение США и России, двух ядерных держав, слишком опасная штука, чтобы браться за это из-за какой-то Сирии», - добавил эксперт.
Для этого, по его словам, создан механизм урегулирования конфликтных ситуаций.
«Россия боится прямого столкновения с США и правильно делает, американцы тоже боятся. Обе стороны делают все возможное, чтобы этого не было – создан механизм консультаций и обмена данными, что логично, потому что Сирия не стоит того, чтобы из-за нее начинать мировую войну. Тем более, что американцы России в Сирии не препятствуют, как и она им. Там есть зоны разделения. Было одно столкновение в феврале 2018 года, но там были не российские войска, а вагнеровцы (бойцы частной военной компании "Вагнер" - прим. НСН ), которые получили отпор от американцев», - сказал Фельгенгауэр.
Он напомнил, что тогда американцы звонили в Хмеймим на базу российской армии в Сирии и спрашивали, кто эти люди, но им сказали, что они их не знают.
«Ну их (вагнеровцев - прим. НСН) и размели, а потом звонили американцам с просьбой прекратить огонь, чтобы забрать трупы», - напоминает собеседник НСН.
Ранее в 2020 году в Сирии было несколько конфликтов между американскими и российскими военными. Так, в июне броневик под американским флагом попытался обогнать российский военный патруль в населённом Амбра в 50 километрах от Хасаки. По всей видимости, американцы хотели заблокировать россиян на узкой дороге, но у них не получилось. Бронемашина M1235 MRAP заглохла прямо на обочине. Чуть ранее американским военным по той или иной причине несколько раз мешали российские коллеги. Так, группа автомобилей ВС США преследовала российскую колонну военной полиции. Россияне остановили преследователей, чтобы выяснить причину. Внятных объяснений они не получили, однако американцы после этого прекратили «погоню».
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