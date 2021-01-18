Раскрыта подоплёка конфликтов РФ с американцами в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признаёт легитимность присутствия военных США в Сирии и не намерена вступать в боевые столкновения в американцами в Сирии.

«Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолковения, разумеется», - отметил глава российской дипломатии.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, что фактически столкновения России и США идут уже давно.

«России не нравится, что американцы до сих пор контролируют основные нефтяные и газовые месторождения, потому что они могли бы давать правительству Асада источник валюты. А так Ирану и России приходится Асада содержать: деньги за эту нефть идут курдам. Это раздражает Иран и Россию, но дальше разговоров разрешение этого противоречия не идет», - рассказал Фельгенгауэр.

Он напомнил, что непрямые столкновения между Россией и США идут со времен Холодной войны и привел примеры Корейской войны, войн во Вьетнаме и Афганистане.