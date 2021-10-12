Сообразим на четверых. Как Меркель и Макрон Украину и Россию пытались примирить

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на Украине и «отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования».

В тот же день, 11 октября, Макрон и Меркель провели телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам президента Украины, во время беседы стороны обсудили активизацию переговоров для окончания войны на востоке Украины. Он отметил, что Украина, Франция и Германия, как и прежде, выступают за достижение договоренностей, которые смогут обеспечить установление мира.

Главы Франции, Германии, России и Украины договорились об организации встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в ближайшие недели. Но речи о встречи президентов России и Украины для общения «с глазу на глаз» не идет. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Двусторонняя встреча исключена, потому что для одной стороны неприемлема тема Крыма, а другая не может ее исключить, «зрада» (обвинение в измене, предательстве – прим. НСН) будет большая. Все остальное можно обсуждать, даже Донбасс косвенно, но Крым в повестке дня - это препятствие. Как и его невключение, на которое Зеленский не пойдет никогда. Поэтому я не вижу в ближайшее время возможности встречи двух лидеров», - сказал Олейник.

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, в свою очередь, что Зеленский поблагодарил германскую и французскую стороны за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах "четверки" по Донбассу, выразив надежду, что такая активность будет сохраняться и в будущем.

Ранее на личной встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина канцлер, касаясь вопросов Крыма и Донбасса, подчеркнула, что Германия будет выступать за обеспечение целостности украинского государства. Канцлер заявила, что Берлин и дальше будет придерживаться позиции, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины. Путин же попросил главу ФРГ повлиять на Украину для выполнения всех обязательств по Донбассу. По его словам, украинское руководство намерено отказаться от Минских соглашений.