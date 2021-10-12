Сообразим на четверых. Как Меркель и Макрон Украину и Россию пытались примирить
Запланирован очередной саммит министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Российские и украинские политологи заявили НСН, что он не принесет Донбассу долгожданного мира.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на Украине и «отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования».
В тот же день, 11 октября, Макрон и Меркель провели телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам президента Украины, во время беседы стороны обсудили активизацию переговоров для окончания войны на востоке Украины. Он отметил, что Украина, Франция и Германия, как и прежде, выступают за достижение договоренностей, которые смогут обеспечить установление мира.
Главы Франции, Германии, России и Украины договорились об организации встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в ближайшие недели. Но речи о встречи президентов России и Украины для общения «с глазу на глаз» не идет. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Двусторонняя встреча исключена, потому что для одной стороны неприемлема тема Крыма, а другая не может ее исключить, «зрада» (обвинение в измене, предательстве – прим. НСН) будет большая. Все остальное можно обсуждать, даже Донбасс косвенно, но Крым в повестке дня - это препятствие. Как и его невключение, на которое Зеленский не пойдет никогда. Поэтому я не вижу в ближайшее время возможности встречи двух лидеров», - сказал Олейник.
Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, в свою очередь, что Зеленский поблагодарил германскую и французскую стороны за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах "четверки" по Донбассу, выразив надежду, что такая активность будет сохраняться и в будущем.
Ранее на личной встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина канцлер, касаясь вопросов Крыма и Донбасса, подчеркнула, что Германия будет выступать за обеспечение целостности украинского государства. Канцлер заявила, что Берлин и дальше будет придерживаться позиции, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины. Путин же попросил главу ФРГ повлиять на Украину для выполнения всех обязательств по Донбассу. По его словам, украинское руководство намерено отказаться от Минских соглашений.
Тема определения статуса юго-востока Украины стала камнем преткновения между Путиным и Меркель. По крайней мере, так утверждает автор биографии Ангелы Меркель, историк Ральф Боллман.
По его словам, после присоединения Крыма к РФ отношения между политиками резко ухудшились. Боллман утверждает, что Меркель не желала лично ехать в Москву, поэтому неоднократно звонила Путину и эти телефонные переговоры были своего рода дуэлями.
«Они говорили друг другу всё... Иногда они даже кричали друг на друга», - утверждает историк в своей книге.
Боллман добавил, что со временем канцлер ФРГ и российский президент научились уважать друг друга.
Сразу после визита в Москву Ангела Меркель отправилась в Киев к Владимиру Зеленскому, чтобы и с ним отдельно поговорить на эту болезненную тему. На пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский заявил об идее привлечь США к мирному урегулированию в Донбассе.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленский своими предложениями о нормандском формате может удивить не только Россию, но также Германию и Францию.
«Изначально надо спросить существующих участников нормандского формата - Германию, Францию - готовы ли они к такому сценарию. Я считаю, что это очередное заявление без каких-либо последствий. Он (Зеленский - прим. НСН), видимо, хочет наполнять информационное пространство какой-то активностью, имитируя реальные дела», - заявил Бойко.
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье журналу «Коммерсантъ» заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он подчеркнул, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое».
В любом случае, Россия, по словам официального представитель Кремля Дмитрия Пескова, готова обсуждать тему Донбасса, но всякий раз подчеркивает, что не является стороной конфликта.
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