Каждый хороший доктор должен использовать анестезию. Это не только для комфорта пациента, но и для того, чтобы врач смог спокойно сделать свою работу, рассказал НСН стоматолог Геннадий Шаргородский.



Министерство здравоохранения обязало с 1 октября проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Об этом сообщают РИА Новости. Шаргородский напомнил, что это и есть главная задача врача.