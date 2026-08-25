Даже на чистке: Зачем стоматологов обязали использовать анестезию
Главная задача врача — облегчить ощущения людей, выполнив свою работу на сто процентов, заявил НСН Геннадий Шаргородский.
Каждый хороший доктор должен использовать анестезию. Это не только для комфорта пациента, но и для того, чтобы врач смог спокойно сделать свою работу, рассказал НСН стоматолог Геннадий Шаргородский.
Министерство здравоохранения обязало с 1 октября проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Об этом сообщают РИА Новости. Шаргородский напомнил, что это и есть главная задача врача.
«Я никогда не провожу процедуры без обезболивания, если они могут принести дискомфорт пациенту. Это английское слово, которое произошло от слова “терпение”. Врачу нужно сделать так, чтобы человек испытывал наименьшее количество болевых и неприятных ощущений при посещении любого доктора, в том числе стоматолога. Нормальные доктора все пользуются анестезией, потому что тогда они облегчат не только ощущения пациента, но и он не будет мешать работе. Хотя у нас есть достаточно процедур, которые боли не приносят, например, снятие слепков, а вот чистка — достаточно болезненное дело», — подчеркнул специалист.
Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский объяснил НСН, почему новые законы Минздрава формально ничего не изменили.
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