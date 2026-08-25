Даже на чистке: Зачем стоматологов обязали использовать анестезию

Главная задача врача — облегчить ощущения людей, выполнив свою работу на сто процентов, заявил НСН Геннадий Шаргородский.

Каждый хороший доктор должен использовать анестезию. Это не только для комфорта пациента, но и для того, чтобы врач смог спокойно сделать свою работу, рассказал НСН стоматолог Геннадий Шаргородский.

Министерство здравоохранения обязало с 1 октября проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Об этом сообщают РИА Новости. Шаргородский напомнил, что это и есть главная задача врача.

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«Я никогда не провожу процедуры без обезболивания, если они могут принести дискомфорт пациенту. Это английское слово, которое произошло от слова “терпение”. Врачу нужно сделать так, чтобы человек испытывал наименьшее количество болевых и неприятных ощущений при посещении любого доктора, в том числе стоматолога. Нормальные доктора все пользуются анестезией, потому что тогда они облегчат не только ощущения пациента, но и он не будет мешать работе. Хотя у нас есть достаточно процедур, которые боли не приносят, например, снятие слепков, а вот чистка — достаточно болезненное дело», — подчеркнул специалист.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru
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