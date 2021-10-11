«Конкретная тема». Нуланд прилетела в Россию из-за Украины

«Нуланд занимается конкретной темой, и по этой теме прилетает. Совершенно явно, что визит связан с Украиной, которую курирует Нуланд. Еще в администрации Обамы она была ключевой персоной, вот и приехала обсуждать. Вызвано это тем, что Соединенным Штатам сейчас очень некстати какое-нибудь обострение или эскалация вокруг Украины и Донбасса. Они хотят понять российский настрой, выслушать точку зрения Москвы и обсудить это в достаточно прагматическом ключе с тем, чтобы понять, как можно установить систему многостороннего сдерживания друг друга, в том числе и Украины. В последнее время там происходит много очень ярких внутриполитических событий, ряд которых являются некоторыми неожиданностями для американцев», - сказал Лукьянов.

По его словам, внимание США сейчас переключилось на Китай, и в Вашингтоне хотят стабильности на «украинском направлении».

«В целом, учитывая, что фокус внимания США сейчас совершенно явно перенесся на Азию, на тихоокеанский театр потенциальных военных действий, и Китай является безусловным приоритетом, им очень некстати, если что-то произойдет по объективным или субъективным причинам на украинском направлении, - то, что заставит их обращать большое внимание, тратить там силы и ресурсы. На эту тему и будет дискуссия, но я не думаю, что нам стоит ждать каких-то объявлений, решений, - это не тот случай», - считает политолог.

Он также расшифровал, что имела ввиду Нуланд под «стабильностью и предсказуемостью» отношений России и США.

«Ровно это и имеется ввиду – отсутствие сюрпризов, которые заставляют принимать какие-то срочные меры, когда создаются форс-мажорные обстоятельства, возникает нестабильность и непредсказуемость. Украина, к сожалению, чревата такого рода сценариями, но их хотелось бы избегать. Это и есть цель Байдена. Главное в том, с их точки зрения, чтобы наименьшие усилия требовались для поддержания status quo, чтобы все остальные ресурсы – внешнеполитические, интеллектуальные и прочие – направить на то, что связано с Китаем. Это в стиле Байдена, а он продемонстрировал себя, как приземленный и прагматический человек в своей реальной политике. Какие лозунги заявляются – это не так важно. В целом он преследует конкретные цели и ради достижения их даже готов проявлять некоторую гибкость, которая американцам не свойственна», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сказал НСН, что Нуланд в России интересуют два вопроса: Украина и «Северный поток–2».

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны.

Владимир Путин не будет встречаться с Нуланд, в администрации российского лидера её примет помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.