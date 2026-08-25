В первом полугодии 2026 года объём услуг фитнес‑центров и спортивных клубов в Москве увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 11,5%, следует из данных Росстата и Мосстата. Киселева отметила, что в Москве и Подмосковья фитнес-индустрия чувствует себя лучше всего.

«Фитнес‑индустрия за первое полугодие 2026 года показывает не столь радужную динамику, как в 2024 или 2025 году. В конце 2025 года и начале 2026‑го темпы прироста фитнес‑индустрии были гораздо ниже, чем в аналогичные месяцы предыдущего года. Это не значит, что фитнес‑индустрия не росла — она росла, но более низкими темпами. Быстрее всего фитнес‑индустрия растёт в Москве и Подмосковье. При этом у отрасли сейчас возникают проблемы, связанные с ростом расходов: он обгоняет рост доходов. Это серьёзно влияет на общее состояние отрасли и на прибыльность бизнеса», — сказала собеседница НСН.

Ранее Киселева говорила НСН, что падение продаж фитнес-услуг приводит к снижению маржинальности бизнеса, а в зоне риска закрытия при этом несетевые клубы и студии.

