Режим охлаждения: Почему фитнес-индустрия начала терять прибыль
По итогам первого полугодия можно сказать, что фитнес-индустрия в России переживает не лучшие времена, сказала НСН Ольга Киселева.
После нескольких лет активного роста фитнес‑рынок вошёл в фазу охлаждения: темпы расширения замедляются, а финансовая нагрузка на бизнес усиливается, рассказала НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
В первом полугодии 2026 года объём услуг фитнес‑центров и спортивных клубов в Москве увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 11,5%, следует из данных Росстата и Мосстата. Киселева отметила, что в Москве и Подмосковья фитнес-индустрия чувствует себя лучше всего.
«Фитнес‑индустрия за первое полугодие 2026 года показывает не столь радужную динамику, как в 2024 или 2025 году. В конце 2025 года и начале 2026‑го темпы прироста фитнес‑индустрии были гораздо ниже, чем в аналогичные месяцы предыдущего года. Это не значит, что фитнес‑индустрия не росла — она росла, но более низкими темпами. Быстрее всего фитнес‑индустрия растёт в Москве и Подмосковье. При этом у отрасли сейчас возникают проблемы, связанные с ростом расходов: он обгоняет рост доходов. Это серьёзно влияет на общее состояние отрасли и на прибыльность бизнеса», — сказала собеседница НСН.
Ранее Киселева говорила НСН, что падение продаж фитнес-услуг приводит к снижению маржинальности бизнеса, а в зоне риска закрытия при этом несетевые клубы и студии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США рассматривают переименование озера Онтарио в озеро Америка
- От 15 тысяч рублей: Россиянам рассказали, с чего начать занятия в фитнес-клубе
- Депутат Останина призвала снизить НДС на детские товары
- Песков: Слова Стубба о разумности ударов ВСУ по центрам Wildberries удивляют
- Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку
- В Госдуме заявили, что Россия заберет у Армении «все подарки»
- «30% времени — в плюс»: В Сбере рассказали, как ИИ избавляет от рутины на работе
- Режим охлаждения: Почему фитнес-индустрия начала терять прибыль
- Даже на чистке: Зачем стоматологов обязали использовать анестезию
- Зеленский: Украина получила ограниченное число ракет для Patriot