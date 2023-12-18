СМИ: в США не согласовали вопросы по границе и помощи Украине

В американском Сенате до сих пор не согласованы вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине, сообщает Wall Street Journal.

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По данным издания, это снижает возможность достичь соглашения до конца текущего года. 17 декабря лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл направили письмо своим однопартийцам, в котором запросил позицию парламентариев о возможности проведения голосования по сделке на этой неделе.

Как заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, Украина продержится два месяца без финансовой помощи западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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