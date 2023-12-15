В Конгрессе США обратили внимание на слова Путина о конце халявы для Украины

Как считает конгрессмен, на фоне действия коллег президент России Владимир Путин заявил о сомнениях западных стран в необходимости помощи Украине. «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — отметил Хойер.

В ходе «прямой линии» Путин заявил, что Киев получает военную помощь от Запада «на халяву», отметив, что она уже начала заканчиваться.

Позже стало известно, что члены американского Сената решили отложить новогодние каникулы для продолжения работы над дополнительной помощью Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

