Глава МВФ Георгиева: Украина выдержит пару месяцев без помощи Запада
Украина продержится два месяца без финансовой помощи западных стран, сообщила Financial Times директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Она призвала страны Запада срочно предоставить десятки миллиардов долларов Киеву, чтобы избежать угрозы экономике. В противном случае, по ее словам, дальнейшие задержки с выделением помощи могут заставить Украину вернуться к печатанию денег.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в ходе телемарафона заявил, что Киев подготовил план действий на случай прекращения помощи от западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru