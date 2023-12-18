Глава МВФ Георгиева: Украина выдержит пару месяцев без помощи Запада

Она призвала страны Запада срочно предоставить десятки миллиардов долларов Киеву, чтобы избежать угрозы экономике. В противном случае, по ее словам, дальнейшие задержки с выделением помощи могут заставить Украину вернуться к печатанию денег.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в ходе телемарафона заявил, что Киев подготовил план действий на случай прекращения помощи от западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

