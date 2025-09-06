Чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага арестовали в Москве
В Москве задержали участников преступной группы, среди которых оказался чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг и бывшие полицейские. Их обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
По данным столичного Следственного комитета, фигуранты вымогали деньги у людей, связанных с криптовалютой, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.
По версии следствия, Четинбаг знакомил потерпевших с другими участниками схемы и передавал информацию о них сообщникам. Те демонстрировали служебные удостоверения и угрожали задержанием за якобы причастность к преступлениям, включая финансирование терроризма. Под давлением жертв заставляли переводить цифровые активы и передавать наличные. Общая сумма ущерба превысила 4 млн рублей.
Следователи при поддержке оперативников пресекли деятельность банды. Пятеро участников уже арестованы, ещё один находится в розыске. Сейчас продолжается расследование и закрепление доказательств.
Ранее в Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
