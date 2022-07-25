«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»

В середине июня мощность прокачки газа по «Северному потоку» была сокращена до 40%. В «Газпроме» объяснили это задержкой возвращения из Канады турбины, отправленной туда на ремонт.

В начале июля Канада согласилась вернуть турбину в Россию через Германию., однако она «застряла» по пути.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если немецкая компания Siemens не будет забирать следующие турбины на ремонт, другие турбины постепенно выработают свой ресурс и газопровод остановится.

