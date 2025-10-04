СМИ: Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk

Отмечается, что Киев не сможет использовать снаряды без помощи разведки США в определении целей и направлении Tomahawk. Это потенциальная красная линия, которая может спровоцировать прямой конфликт Вашингтона и Москвы.

Кроме того, в материале указано, что американская сторона производит менее 200 Tomahawk в год, а у Киева нет платформ для запуска ракет. В связи с этим такое оружие вряд ли будет передано Украине.

Ранее в Кремле заявили, что возможная поставка Киеву ракет Tomahawk потребует адекватного ответа России.

