В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали два человека
ВСУ атаковали беспилотниками Горловку в Донецкой Народной Республике, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, из-за атаки БПЛА в центре города были повреждены многоквартирные дома, в Никитовском районе получило повреждения учреждение образования. При этом в Центрально-Городском районе пострадали объекты инфраструктуры теплоснабжающей организации.
Как отметил Приходько, при атаке дрона в центре города была ранена мирная жительница, еще один мирный житель пострадал в результате удара в жилом массиве «Строитель».
Ранее в белгородском Шебекине при взрыве дрона пострадала женщина, она получила баротравму.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Польши отправил военных на границы с ФРГ и Литвой
- В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали два человека
- Глава МАГАТЭ назвал отключение питания на ЗАЭС риском ядерной безопасности
- В США рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам лишения свободы
- Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
- Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа
- Россиянин Нурмагомедов завоевал титул чемпиона PFL в легком весе
- В Ницце в результате стрельбы погибли два человека
- У «ГЭС-2» установили скульптуру «Садовая лопатка» Олденбурга и ван Брюгген
- СМИ: США неформально продвигают Трампа на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru