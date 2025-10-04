В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали два человека

ВСУ атаковали беспилотниками Горловку в Донецкой Народной Республике, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, из-за атаки БПЛА в центре города были повреждены многоквартирные дома, в Никитовском районе получило повреждения учреждение образования. При этом в Центрально-Городском районе пострадали объекты инфраструктуры теплоснабжающей организации.

Как отметил Приходько, при атаке дрона в центре города была ранена мирная жительница, еще один мирный житель пострадал в результате удара в жилом массиве «Строитель».

Ранее в белгородском Шебекине при взрыве дрона пострадала женщина, она получила баротравму.

