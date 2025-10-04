Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы

Грузовой автомобиль и легковой Kia столкнулись на севере Москвы, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома 182б.

«Погибли два человека, еще двое получили травмы», - указал источник.

На месте ДТП находятся экстренные службы.

Ранее в Нижнем Новгороде автобус врезался в семь машин, пострадали четыре человека.

