Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
4 октября 202502:27
Грузовой автомобиль и легковой Kia столкнулись на севере Москвы, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома 182б.
«Погибли два человека, еще двое получили травмы», - указал источник.
На месте ДТП находятся экстренные службы.
Ранее в Нижнем Новгороде автобус врезался в семь машин, пострадали четыре человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
- Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа
- Россиянин Нурмагомедов завоевал титул чемпиона PFL в легком весе
- В Ницце в результате стрельбы погибли два человека
- У «ГЭС-2» установили скульптуру «Садовая лопатка» Олденбурга и ван Брюгген
- СМИ: США неформально продвигают Трампа на Нобелевскую премию мира
- Белый дом заявил, что серьезно относится к сообщениям о маневрах РФ у стран НАТО
- Россиянку вынудили брать кредиты и убеждали пройти ЭКО ради маткапитала
- Депутат Свинцов предупредил об угрозе терактов с использованием электромобилей
- Россиянам назвали главные риски ДТП в осеннюю погоду
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru