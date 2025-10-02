Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk

Президент Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова сбивать крылатые ракеты Tomahawk в случае их применения на Украине, и назвал возможные поставки такого оружия фактором, который усложнит российско-американские отношения.

По его оценке, сами поставки существенно не изменят соотношение сил на поле боя, но повлекут за собой новый этап эскалации в отношениях между странами.

Путин напомнил о предыдущем опыте с ракетами ATACMS, которые, по его словам, наносили ущерб, но российские системы ПВО со временем приспособились, и пообещал продолжать совершенствовать противовоздушную оборону. Он также отметил, что Tomahawk, хотя и не «самая современная» система, остается мощным оружием и представляет угрозу.

Глава государства подчеркнул, что применение американских крылатых ракет на украинской территории без прямого участия военнослужащих США маловероятно, но добавил, что даже сама возможность таких поставок уже отразится на дипломатической повестке и «нанесtт ущерб» тому, что он назвал намёком на «свет в конце тоннеля» в двусторонних отношениях, передает «Радиоточка НСН».

