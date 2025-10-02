Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk

Президент Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова сбивать крылатые ракеты Tomahawk в случае их применения на Украине, и назвал возможные поставки такого оружия фактором, который усложнит российско-американские отношения.

По его оценке, сами поставки существенно не изменят соотношение сил на поле боя, но повлекут за собой новый этап эскалации в отношениях между странами.