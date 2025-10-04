Глава МАГАТЭ назвал отключение питания на ЗАЭС риском ядерной безопасности

Десятидневное отключение внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции является серьезным риском для ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба организации.

Глава МАГАТЭ призвал Украину и Россию сделать все необходимое, чтобы ситуация с ядерной безопасностью не ухудшилась.

«Это вопрос политической воли, а не технических возможностей, которые присутствуют», - указал Гросси.

По словам гендиректора, пока резервные дизельные генераторы на ЗАЭС работают без проблем, запасов топлива хватает, но ситуацию следует разрешить без отлагательств.

Ранее последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили после атаки со стороны Украины.

