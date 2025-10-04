Президент Польши отправил военных на границы с ФРГ и Литвой

Отмечается, что военные будут обеспечивать неприкосновенность границы, безопасность и общественный порядок «в пределах территориальной досягаемости пограничных переходов и в приграничной зоне» на границе с ФРГ и Литвой. ВС Польши направили «для помощи пограничникам».

Меры будут действовать с 5 октября по 4 апреля следующего года.

Ранее польские власти ввели временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Республика ответила на аналогичные ограничения со стороны ФРГ, введенные для борьбы с нелегальной миграцией.

