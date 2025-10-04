Россиянин Нурмагомедов завоевал титул чемпиона PFL в легком весе
4 октября 202501:41
Российский боец Усман Нурмагомедов выиграл у ирланда Пола Хьюза в титульном поединке Professional Fighters League в легкой весовой категории.
Бой прошел в Дубае. Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.
Российскому бойцу 27 лет, всего на его счету 20 побед и ни единого поражения.
