Россиянин Нурмагомедов завоевал титул чемпиона PFL в легком весе

Российский боец Усман Нурмагомедов выиграл у ирланда Пола Хьюза в титульном поединке Professional Fighters League в легкой весовой категории.

Бой прошел в Дубае. Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Российскому бойцу 27 лет, всего на его счету 20 побед и ни единого поражения.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
