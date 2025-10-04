В Киришах в Ленобласти произошло возгорание в промзоне из-за БПЛА

Атаку БПЛА отражают в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве области. Позднее Дрозденко сообщил, что в Киришах средства ПВО работают по БПЛА.

«Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», - написал губернатор в Telegram-канале.

Накануне российские военные уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями.

