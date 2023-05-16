СМИ: у США в ближайшие месяцы могут закончиться деньги для Украины

Это может произойти к середине лета. В декабре прошлого года конгрессмены одобрили пакет помощи Украине на 48 млрд долларов, от этой суммы осталось только 6 млрд.

По данным издания, многие парламентарии считают, что поддержка Киева должна вестись бесперебойно. Утверждается, что Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

