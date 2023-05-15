СМИ: Британия предоставит новый пакет военной помощи Украине

Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.

Великобритания выступит за укрепление оказываемой Украине поддержки

В пакет войдут войдут в том числе зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 километров.

Ожидается, что в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, напоминает Ura.ru. Дальность поражения снарядов — 250 километров, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаВеликобритания

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