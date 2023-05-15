СМИ: Британия предоставит новый пакет военной помощи Украине
Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.
В пакет войдут войдут в том числе зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 километров.
Ожидается, что в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, напоминает Ura.ru. Дальность поражения снарядов — 250 километров, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru