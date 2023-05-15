Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи

Будапешт заблокировал выделение Киеву нового финансового транша. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник.

МВФ предрек усугубление энергетического кризиса в Европе из-за Украины

Речь идет о транше на сумму 500 миллионов евро. Деньги должны были выделить из Европейского фонда мира.

В апреле стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине грант на восстановление энергетической инфраструктуры. Киев получит $200 миллионов.

По данным агентства Bloomberg, некоторые развивающиеся страны выразили недовольство из-за выделения Международным валютным фондом (МВФ) многомиллиардного транша Киеву, передает «Радиоточка НСН».

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