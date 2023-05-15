Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи
Будапешт заблокировал выделение Киеву нового финансового транша. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник.
Речь идет о транше на сумму 500 миллионов евро. Деньги должны были выделить из Европейского фонда мира.
В апреле стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине грант на восстановление энергетической инфраструктуры. Киев получит $200 миллионов.
По данным агентства Bloomberg, некоторые развивающиеся страны выразили недовольство из-за выделения Международным валютным фондом (МВФ) многомиллиардного транша Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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