Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи

Речь идет о транше на сумму 500 миллионов евро. Деньги должны были выделить из Европейского фонда мира.

В апреле стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине грант на восстановление энергетической инфраструктуры. Киев получит $200 миллионов.

По данным агентства Bloomberg, некоторые развивающиеся страны выразили недовольство из-за выделения Международным валютным фондом (МВФ) многомиллиардного транша Киеву, передает «Радиоточка НСН».

