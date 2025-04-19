Спецпосланник Трампа заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждается
19 апреля 202516:31
Украина не станет частью НАТО, этот вопрос на данный момент не обсуждается, заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.
«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Эта мысль не нова», — уточнил он.
Как напомнил Келлог, аналогичную позицию в Вашингтоне озвучивали еще в 2008 году.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте также отмечал, что Киеву никогда не обещали включить членство в Североатлантическом альянсе в мирное соглашение с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru