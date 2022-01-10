СМИ: у младшей дочери Назарбаева найдена дорогая недвижимость

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева купила особняк в Лондоне в 2006 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Sunday Telegraph.

41-летняя Алия Назарбаева собиралась получить британское гражданство. По данным издания, эта покупка стала одной из наиболее значимых после того, как Алия вывела с территории Казахстана $300 млн. Из своего состояния 8,75 млн фунтов стерлингов женщина потратила на покупку дома в районе Хайгейт.

Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане

Еще $14 млн ушли на покупку дома в Дубае. Также дочь экс-президента приобрела самолет Bombardier Challenger за 18 млн фунтов стерлингов.

Информация о покупках всплыла после произошедшего конфликта между Алией и ее советниками, которые помогали решать финансовые вопросы. По данным The Sunday Telegraph, в конфликте фигурировал иск на 165 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну. Дочери бывшего казахстанского лидера, вместе со своими семьями, также сбежали из страны.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Назарбаев «из страны сбежал, причём как трус», и ему не помог даже придуманный пост председателя Совета безопасности республики, с которого его сместили.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КазахстанНедвижимостьНазарбаев
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