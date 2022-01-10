СМИ: у младшей дочери Назарбаева найдена дорогая недвижимость

Еще $14 млн ушли на покупку дома в Дубае. Также дочь экс-президента приобрела самолет Bombardier Challenger за 18 млн фунтов стерлингов.

Информация о покупках всплыла после произошедшего конфликта между Алией и ее советниками, которые помогали решать финансовые вопросы. По данным The Sunday Telegraph, в конфликте фигурировал иск на 165 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну. Дочери бывшего казахстанского лидера, вместе со своими семьями, также сбежали из страны.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Назарбаев «из страны сбежал, причём как трус», и ему не помог даже придуманный пост председателя Совета безопасности республики, с которого его сместили.

