Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет действовать жестко по отношению к правонарушителям. Также Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана.

Ранее Sputnik Казахстан сообщил о попытках свалить памятник Назарбаеву. Монумент обвязали веревками, которыми хотели снести статую с постамента.

Статую Назарбаева раскололи пополам и свалили с постамента. Фото разрушенного памятника опубликовано Telegram-канале портала.

Памятник первого президента республики Нурсултана Назарбаева снесли участники протестов в городе Талдыкорган. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

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