Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане
Памятник первого президента республики Нурсултана Назарбаева снесли участники протестов в городе Талдыкорган. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.
Статую Назарбаева раскололи пополам и свалили с постамента. Фото разрушенного памятника опубликовано Telegram-канале портала.
Ранее Sputnik Казахстан сообщил о попытках свалить памятник Назарбаеву. Монумент обвязали веревками, которыми хотели снести статую с постамента.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет действовать жестко по отношению к правонарушителям. Также Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана.
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