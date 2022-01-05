Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане

Памятник первого президента республики Нурсултана Назарбаева снесли участники протестов в городе Талдыкорган. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

Статую Назарбаева раскололи пополам и свалили с постамента. Фото разрушенного памятника опубликовано Telegram-канале портала.

Токаев отправил правительство в отставку

Ранее Sputnik Казахстан сообщил о попытках свалить памятник Назарбаеву. Монумент обвязали веревками, которыми хотели снести статую с постамента.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет действовать жестко по отношению к правонарушителям. Также Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПроисшествиеКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры