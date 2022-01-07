СМИ: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну. Об этом, со ссылкой на неназванный источник, сообщает портал Orda.kz
По информации собеседника издания, дочери бывшего казахстанского лидера, вместе со своими семьями, также сбежали из страны.
Ранее портал Orda.kz сообщил о задержании бывшего первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша, который является племянником Назарбаева. Позже издание опровергло свою информацию.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Назарбаев «из страны сбежал, причём как трус», и ему не помог даже придуманный пост председателя Совета безопасности республики, с которого его сместили.
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