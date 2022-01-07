СМИ: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну. Об этом, со ссылкой на неназванный источник, сообщает портал Orda.kz

Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане

По информации собеседника издания, дочери бывшего казахстанского лидера, вместе со своими семьями, также сбежали из страны.

Ранее портал Orda.kz сообщил о задержании бывшего первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша, который является племянником Назарбаева. Позже издание опровергло свою информацию.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Назарбаев «из страны сбежал, причём как трус», и ему не помог даже придуманный пост председателя Совета безопасности республики, с которого его сместили.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыНазарбаевКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры