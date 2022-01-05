Токаев объявил о вступлении в должность председателя Совета безопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к нации заявил, что занял пост председателя Совета безопасности республики.
По его словам, в качестве главы государства и председателя СБ он намерен действовать «максимально жёстко», добавив, что остается привержен проведению последовательных реформ.
Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.
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