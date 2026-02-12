Совладелец «МЮ» извинился за слова о «колонизации» Британии мигрантами

В новом заявлении Рэтклифф отметил, что сожалеет о выборе слов, которые могли задеть людей в Великобритании и Европе. При этом он подчеркнул, что намеревался привлечь внимание к необходимости контролируемой и эффективно управляемой миграционной политики, способной поддерживать экономический рост и развитие промышленности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал прежние высказывания бизнесмена «оскорбительными и неправильными» и призвал его извиниться. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что рассмотрит, не нанесли ли комментарии ущерб репутации футбола, однако официального расследования пока не начато, передает «Радиоточка НСН».

