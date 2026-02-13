Слуцкий призвал главу НАТО не бросаться угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы

Генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте не следует угрожать России - крупнейшей ядерной державе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Генсек НАТО поддержал идею о возобновлении контактов с Россией

По его словам, нападение на РФ повлечет не менее сокрушительные встречные меры. «Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — указал парламентарий.

До этого глава НАТО, отвечая на вопрос об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора с целью изолировать части территорий Польши и Литвы, пообещал сокрушительный ответ в случае развития подобного сценария.

Рютте отметил, что блок хорошо подготовлен к ответу на «любую угрозу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
