Слуцкий призвал главу НАТО не бросаться угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы

По его словам, нападение на РФ повлечет не менее сокрушительные встречные меры. «Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — указал парламентарий.

До этого глава НАТО, отвечая на вопрос об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора с целью изолировать части территорий Польши и Литвы, пообещал сокрушительный ответ в случае развития подобного сценария.

Рютте отметил, что блок хорошо подготовлен к ответу на «любую угрозу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

