Слуцкий призвал главу НАТО не бросаться угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы
Генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте не следует угрожать России - крупнейшей ядерной державе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
По его словам, нападение на РФ повлечет не менее сокрушительные встречные меры. «Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — указал парламентарий.
До этого глава НАТО, отвечая на вопрос об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора с целью изолировать части территорий Польши и Литвы, пообещал сокрушительный ответ в случае развития подобного сценария.
Рютте отметил, что блок хорошо подготовлен к ответу на «любую угрозу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
