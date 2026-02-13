В Нигере объявили о начале войны с Францией

Нигер вступает в войну с Францией, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на начальника военного штаба президента Нигера Амаду Ибро.

«Мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — заявил он, отметив, что Париж намерен начать военные действия против Нигера.

Ибро указал, что в стране объявлена мобилизация с целью подготовиться к вооруженному конфликту с французской стороной. При этом Франция отвергла эти обвинения.

Ранее Нигер пригласил компании из РФ для добычи урана и других природных ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

