В Нигере объявили о начале войны с Францией
Нигер вступает в войну с Францией, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на начальника военного штаба президента Нигера Амаду Ибро.
«Мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — заявил он, отметив, что Париж намерен начать военные действия против Нигера.
Ибро указал, что в стране объявлена мобилизация с целью подготовиться к вооруженному конфликту с французской стороной. При этом Франция отвергла эти обвинения.
Ранее Нигер пригласил компании из РФ для добычи урана и других природных ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru