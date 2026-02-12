Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Microsoft Edge. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости.
Согласно базе ведомства, заявка на регистрацию была подана в октябре 2025 года, а в феврале 2026 года принято положительное решение.
Помимо этого, зарегистрирован товарный знак Aoe, используемый для продажи компьютерных игр.
В марте 2022 года Microsoft объявила о приостановке продаж и предоставления услуг в России. При этом компания заявляла, что продолжит выполнять ранее взятые обязательства перед клиентами в стране, передает «Радиоточка НСН».
