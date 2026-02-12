Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Microsoft Edge. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости.

Согласно базе ведомства, заявка на регистрацию была подана в октябре 2025 года, а в феврале 2026 года принято положительное решение.