СМИ: Россия и США могут вернуться к расчетам в долларах
Российские власти рассматривают предложение вернуться к расчету в долларах в рамках экономического партнерства с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников.
В настоящее время неясно, предлагала ли Москва какие-либо пункты Вашингтону из этого документа. Согласно ему, долларовые расчеты предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями. Реализация этого и других предложений означало бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе».
Администрация американского президента Дональда Трампа уже обсуждает поэтапное снятие санкций как часть мирной сделки. Однако до сих пор Москва делала ставку на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем. Однако западные чиновники считают маловероятным, что президент РФ Владимир Путин пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина.
Ранее стало известно, что трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
