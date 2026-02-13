СМИ: Россия и США могут вернуться к расчетам в долларах

Российские власти рассматривают предложение вернуться к расчету в долларах в рамках экономического партнерства с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников.

В настоящее время неясно, предлагала ли Москва какие-либо пункты Вашингтону из этого документа. Согласно ему, долларовые расчеты предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями. Реализация этого и других предложений означало бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе».

Администрация американского президента Дональда Трампа уже обсуждает поэтапное снятие санкций как часть мирной сделки. Однако до сих пор Москва делала ставку на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем. Однако западные чиновники считают маловероятным, что президент РФ Владимир Путин пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина.

Ранее стало известно, что трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

