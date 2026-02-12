Власти Украины готовят механизм изъятия русскоязычных книг
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрабатывает проект постановления, который должен определить порядок изъятия из обращения печатной продукции на русском языке. Об этом сообщила «Интерфакс-Украина» вице-премьер — министр культуры Татьяна Бережная.
По ее словам, действующий закон об издательском деле уже запрещает распространение ряда видов продукции, включая материалы, которые, как сформулировано в законе, пропагандируют войну или содержат антиукраинские смыслы. При этом в законодательстве, по утверждению Бережной, рамочно закреплен запрет на печать и распространение русскоязычной продукции, а новое постановление должно прописать конкретный механизм его реализации. Минкульт, добавила она, поддерживает эту инициативу.
В конце августа петиция с призывом ограничить печать и распространение русскоязычных книг набрала необходимое число голосов для рассмотрения правительством. Премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что возможные изменения требуют дополнительной проработки с участием экспертов.
В то же время уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предупредила, что полный запрет на распространение книг на русском языке может противоречить Конституции Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru