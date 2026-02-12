Власти Украины готовят механизм изъятия русскоязычных книг

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрабатывает проект постановления, который должен определить порядок изъятия из обращения печатной продукции на русском языке. Об этом сообщила «Интерфакс-Украина» вице-премьер — министр культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, действующий закон об издательском деле уже запрещает распространение ряда видов продукции, включая материалы, которые, как сформулировано в законе, пропагандируют войну или содержат антиукраинские смыслы. При этом в законодательстве, по утверждению Бережной, рамочно закреплен запрет на печать и распространение русскоязычной продукции, а новое постановление должно прописать конкретный механизм его реализации. Минкульт, добавила она, поддерживает эту инициативу.

Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите

В конце августа петиция с призывом ограничить печать и распространение русскоязычных книг набрала необходимое число голосов для рассмотрения правительством. Премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что возможные изменения требуют дополнительной проработки с участием экспертов.

В то же время уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предупредила, что полный запрет на распространение книг на русском языке может противоречить Конституции Украины, передает «Радиоточка НСН».

