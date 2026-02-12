Страны «Рамштайна» договорились о помощи Украине на $35 миллиардов

Участники контактной группы в формате «Рамштайн» по итогам встречи 12 февраля согласовали выделение Украине дополнительной военной помощи на $35 миллиардов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По его словам, союзники намерены нарастить поддержку Киева и усилить давление на Россию. Хили также заявил, что страны рассчитывают сделать 2026 год годом окончания конфликта и достижения мира.

Фицо: Словакия будет оказывать Украине только гуманитарную помощь

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что ранее партнеры уже предоставили $35 миллиардов и дополнительно анонсировали еще $3 миллиарда помощи. Он уточнил, что значительная часть средств будет направлена на системы противовоздушной обороны, беспилотники, развитие штурмовых подразделений БПЛА, средства глубокого поражения и перехватчики дронов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ продолжит усиливать украинскую ПВО. По его словам, Германия уже передала 5 из 12 своих систем Patriot и поставляет управляемые ракеты и боеприпасы. Также Берлин готов предоставить еще 5 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при условии, что другие страны передадут в общей сложности 30 таких ракет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры