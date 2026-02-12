Страны «Рамштайна» договорились о помощи Украине на $35 миллиардов

Участники контактной группы в формате «Рамштайн» по итогам встречи 12 февраля согласовали выделение Украине дополнительной военной помощи на $35 миллиардов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По его словам, союзники намерены нарастить поддержку Киева и усилить давление на Россию. Хили также заявил, что страны рассчитывают сделать 2026 год годом окончания конфликта и достижения мира.