Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поговорил по телефону со своим сыном, сообщает Caraota Digital.

Захарова назвала незаконными решения суда США в отношении Мадуро

Как заявил Николас Мадуро Герра, президент заявил, что правительство страны «делает именно то, что нужно». «Наше спокойствие здесь - это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины», — указал глава государства. Его словам передал изданию сын.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Мадуро может быть помилован президентом США Дональдом Трампом или его преемником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

