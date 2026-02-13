Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поговорил по телефону со своим сыном, сообщает Caraota Digital.
Как заявил Николас Мадуро Герра, президент заявил, что правительство страны «делает именно то, что нужно». «Наше спокойствие здесь - это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины», — указал глава государства. Его словам передал изданию сын.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Мадуро может быть помилован президентом США Дональдом Трампом или его преемником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп в ближайшие недели может выйти из переговоров вокруг Украины
- Слуцкий призвал главу НАТО не бросаться угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы
- Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно
- В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
- Страны «Рамштайна» договорились о помощи Украине на $35 миллиардов
- Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
- Власти Украины готовят механизм изъятия русскоязычных книг
- Совладелец «МЮ» извинился за слова о «колонизации» Британии мигрантами
- Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники
- Подросткам рекомендовали проводить в телефоне не более 2-3 часов в день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru