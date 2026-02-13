В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
С 1 марта в России отелям запретят продавать номер, если гость задерживается, сообщает РИА Новости.
Соответствующие новые правила бронирования и проживания в гостиницах, кемпингах и на базах отдыха утвердило правительство РФ. У туриста будут целые сутки с момента времени заезда, чтобы добраться до места. Раньше в этом случае действовало «негарантированное бронирование», однако отныне отель обязан ждать. Кроме того, если планы поменялись, деньги за номер вернут без проблем. Главное — предупредить гостиницу до 00:00 дня заезда. Полная стоимость сгорит только за одну ночь неявки.
В бытовом плане тоже перемены: кипяток перестает быть обязательной услугой. По запросу обязаны дать тонометр. Аптечку, как и раньше, предоставят бесплатно.
