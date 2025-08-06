СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп намерен провести личную встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, после переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве Трамп также рассчитывает организовать трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского. Место и вероятные даты встречи пока не уточняются.

Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи Уиткоффа с Путиным

Информация о возможном саммите появилась после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, который 6 августа провел трехчасовые переговоры с Путиным.

Кремль назвал их «полезными и конструктивными», а Трамп заявил, что был достигнут «большой прогресс», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВстречаДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры