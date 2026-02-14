Стубб заявил, что Россия якобы стратегически проиграла на Украине
Россия якобы терпит стратегическое поражение в украинском конфликте. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bild.
На Мюнхенской конференции украинский журналист спросил политика, как взять «под контроль» ситуацию в РФ. Стубб ответил, что не будет давать советов, однако он верит, что Киев выиграет в противостоянии, «потому, что… [Россия] потерпела стратегическую неудачу"».
По словам финского политика, РФ якобы хотела сделать Украину «российской» и снизить обороноспособность НАТО, но у Москвы ничего не вышло.
Ранее Стубб заявлял, что Европа, США и Украина максимально близки к договоренностям по урегулированию конфликта.
