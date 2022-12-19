СМИ: США ждет сюрприз от РФ при поставках Patriot Киеву

Если Украина получит от США системы противовоздушной обороны Patriot, то это позволят российским специалистам изучить их в боевых условиях, сообщает Advance.

В США заявили, что украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода

По данным хорватской газеты, если комплексы Patriot появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Также Москва попытаются узнать о них подробности. В статье утверждается, что американцев такое изучение не устраивает.

Из-за своей специфики ЗРК такого типа эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев.

Чтобы осуществить поставки Киеву ЗРК Patriot, американским военным придётся брать их из арсеналов своих союзников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры