СМИ: США ждет сюрприз от РФ при поставках Patriot Киеву

По данным хорватской газеты, если комплексы Patriot появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Также Москва попытаются узнать о них подробности. В статье утверждается, что американцев такое изучение не устраивает.

Из-за своей специфики ЗРК такого типа эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев.

Чтобы осуществить поставки Киеву ЗРК Patriot, американским военным придётся брать их из арсеналов своих союзников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

