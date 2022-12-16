СМИ: В США заявили о нехватке комплексов Patriot для поставок Киеву

Чтобы осуществить поставки Киеву ЗРК Patriot американским военным придётся брать их из арсеналов своих союзников, пишет The Wall Street Journal.

В США заявили, что украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода

По информации газеты, это связано с проявленной Вооруженными силами США халатностью, из-за которой было закуплено недостаточное количество комплексов.

«У Вашингтона слишком мало ЗРК, это количество не достаточно для удовлетворения потребностей в противоракетной обороне. Дефицит комплексов показывает, какую нерадивость и халатность проявляет Вашингтон», - отмечает издание.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что возможная передача США Украине ЗРК Patriot станет провокационным шагом, «который может привести к непредсказуемым последствиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАПоставкиВооружение
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