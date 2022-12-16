СМИ: В США заявили о нехватке комплексов Patriot для поставок Киеву
Чтобы осуществить поставки Киеву ЗРК Patriot американским военным придётся брать их из арсеналов своих союзников, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, это связано с проявленной Вооруженными силами США халатностью, из-за которой было закуплено недостаточное количество комплексов.
«У Вашингтона слишком мало ЗРК, это количество не достаточно для удовлетворения потребностей в противоракетной обороне. Дефицит комплексов показывает, какую нерадивость и халатность проявляет Вашингтон», - отмечает издание.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что возможная передача США Украине ЗРК Patriot станет провокационным шагом, «который может привести к непредсказуемым последствиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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